Denuncian dilación en un caso de presunto abuso sexual

Un niño de 4 años lleva casi seis meses a la espera de que un juez autorice que sea explorado por los psicólogos de Justicia en relación con la denuncia por agresión sexual que su madre presentó contra el padre. El progenitor fue arrestado en octubre en Puigcerdà y sigue manteniendo contacto con el menor, ya que el juez descartó la orden de protección. El caso lo investiga juzgado de Instrucción 2 de La Seu d’Urgell. Martí Cànaves, abogado de la madre, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona y una solicitud de “impuso procesal” para urgir al juzgado a ordenar la exploración. Por su parte, la defensa del padre ha solicitado el archivo de la causa, que el juez instructor ha denegado argumentando que están pendientes de practicarse varias diligencias de investigación.