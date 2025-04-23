Concurso literario para buscar la historia de ‘La nena de Cal Duch’
El mural La nena de Cal Duch, obra del artista leridano Oriol Arumí, inspira un nuevo concurso literario impulsado por la asociación ArtPla y la concejalía de Juventud de Mollerussa.Los participantes podrán presentar relatos breves o poemas de una página de extensión como máximo.El certamen incluye tres categorías: infantil, juvenil y adulta, con premios de hasta 500 euros.El plazo para enviar las obras finalizara el día 7 de septiembre.