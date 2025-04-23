Los pabellones feriales acogen el mayor torneo de Warhammer de Catalunya

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El pabellón ferial será los días 3 y 4 de mayo escenario de las cuartas Jornadas Lúdicas y el Gran Torneo de Warhammer 40.000, con una participación récord de 380 jugadores de todo el país. Esta cifra lo convierte en el torneo más grande de Catalunya y el segundo a nivel estatal. El evento, organizado por la Associació Lleidatana de Jocs Alternatius (Alea) y el ayuntamiento de Mollerussa, busca fomentar el ocio alternativo a través de los juegos de mesa. Como novedad, se celebrará un concurso de pintura artística de miniaturas con pintores profesionales. Además, habrá talleres de pintura para todos los niveles con la participación confirmada de los creadores del juego Rise of Myths: Cthulhu. La jornada del sábado incluirá una exhibición de disfraces ambientada en el universo Warhammer por la Asociación Hispahammer. También habrá tiendas y un espacio donde el público podrá probar juegos de mesa.