Rescatados cinco esquiadores, uno de ellos leridano, en una zona de aludes en Bielsa

Efectivos del Greim de la Guardia Civil de Montaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 rescataron el lunes a un grupo de cinco esquiadores, entre ellos un joven de Lleida, que no pudieron continuar su descenso por los aludes en las laderas en el Pico de Robiñera, en Bielsa.

Tras sobrevolar la zona y ser localizados ilesos, fueron evacuados y trasladados en la aeronave en dos viajes, hacia una pista donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de cinco jóvenes, entre 21 y 24 años, vecinos de Barcelona y Lleida. Durante las vacaciones de Semana Santa la Guardia Civil de Huesca ha hecho 17 rescates de montaña en el Pirineo.