Les Borges rendirá homenaje a siete víctimas del nazismo

El ayuntamiento de Les Borges Blanques rendirá homenaje el próximo 25 de mayo a los vecinos de la localidad que fueron deportados a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Está prevista la instalación de Stolpersteine, conocidos como los adoquines de la memoria, frente a las viviendas donde residían estas personas antes de su exilio o deportación. El consistorio ha hecho una llamamiento público para localizar a familiares, amigos o personas allegadas de los deportados. El objetivo es implicarlos en el acto y recuperar de forma conjunta tanto su memoria personal como su relevancia histórica. Para ello ha habilitado un teléfono de contacto (973140874) y una dirección de correo electrónico (cultura@lesborgesblanques.cat) donde proporcionar la información.

El homenaje estará dedicado a siete vecinos de Les Borges que sufrieron la deportación a campos nazis: Miquel Alguilar Bru, Benvingut Andreu Solars, Marcel·lí Pere Boldú Corbella, Josep Boldú Segarra, Amadeu Agustí Pons Companys, Agustí Prunera Mur y Joan Esteve Llussà. Esta iniciativa busca preservar la memoria histórica local y reconocer el sufrimiento de estos vecinos.

Por otra parte, el Castell de l’Espluga Calba acogerá este sábado día 26 una presentación y una coloquio sobre la trayectoria profesional del maestro Josep Civit Vallverdú, natural de esta localidad de Les Garrigues y conocido como “el maestro que prometió la libertad”. El acto girará en torno al libro Albor, la veu dels nens i nenes de Súria en el temps de la guerra, que recoge testimonios de sus antiguos alumnos. La mesa de diálogo incluirá la lectura de fragmentos del libro junto con testimonios directos de quienes fueron alumnos del maestro Civit. Este encuentro servirá como hilo conductor para explicar el movimiento del equipo docente durante la Segunda República, que intentó modernizar el sistema educativo español en aquella época.

Además, el 10 de mayo, se presentará en la sala de actos del Castell de L’Espluga el libro El Complot de Garraf (1925), de Joan Crexell. Un acto que servirá también como homenaje a Deogràcies Civit Vallverdú, también de L’Espluga Calba y hermano de Josep Civit Vallverdú. Este acto está organizado por una comisión dedicada a conmemorar el centenario del Complot de Garraf.