El museo arqueológico toma forma con muros prefabricados

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El nuevo museo arqueológico Eduard Camps i Cava de Guissona va tomando forma. Los trabajos de construcción del nuevo equipamiento empezaron a principios de noviembre y se prevé que, finalmente, se alarguen hasta el mes de septiembre.

Esta primera fase corresponde al sótano del edificio, donde se ubicará el depósito. El director del museo, David Castellana, asegura que la nueva reserva “supondrá un gran paso adelante a nivel de gestión provisional”. El presupuesto inicial previsto para esta primera fase era de 1,8 millones de euros y se incrementará unos 200.000 euros más debido a afectaciones freáticas de este espacio. La geología del terreno obligó a modificar el proyecto inicial y cambiar el sistema constructivo con la utilización de muros prefabricados. En una segunda fase se construirá el espacio de recepción, la sala de exposiciones temporales, los espacios administrativos y las aulas didácticas. La tercera fase se centrará en la sala de exposiciones permanentes. El actual museo ubicado en el edificio de la Fassina se había quedado pequeño.

La obra tendrá un coste total de unos 4,7 millones y contará con subvenciones de 2,5 millones de la Generalitat y de un millón de la Diputación.