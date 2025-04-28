Visitas de ciudadanos a zonas en proceso de renaturalización

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Medio centenar de personas participaron el fin de semana en las visitas que organizó la Paeria a los proyectos URBAN-NAT de Renaturalització. Concretamente, se visitaron las obras de la calle Riu Ebre, les Basses, les Sendres Arbrades (entre la avenida de Pinyana y la calle Corregidor Escofet) y la Seu Vella y los técnicos explicaron las actuaciones hechas, las diferentes especies de arbolado y arbustiva elegidas y la importancia de la biodiversidad en un contexto de cambio climático.