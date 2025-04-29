Empresas y talleres obligados a cerrar y temen las pérdidas

El apagón general paralizó a partir del mediodía la actividad del polígono industrial El Segre de Lleida. Muchas empresas optaron por cerrar y enviar a sus trabajadores a casa, mientras que en otras, con jornada continua, esperaban pacientemente sin saber que el corte de electricidad se prolongaría hasta la noche. En el centro de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), los usuarios con cita previa fueron informados que que el servicio estaba inoperativo y se les tomaron los datos para reprogramar sus revisiones, según explicaron trabajadores del centro. Las empresas de transporte también se vieron afectadas, con camiones esperando en la calle debido a las barreras de acceso bloqueadas y las dificultades de entrar en los recintos. Muchos camioneros esperaban pacientemente en la calle la llegada de la luz para poder coger los camiones. Algunos talleres pudieron continuar solo con trabajos manuales, mientras otros, resignados, cerraron talleres y mandaron a las plantillas a casa. En otros talleres de reparación de vehículos, recambios y del sector automovilístico la falta de suministro les impidió facturar y acceder a sus programas informáticos. “Los sistemas informáticos sí funcionaron un rato, gracias a los equipos de emergencia, pero la maquinaria se ha paralizado desde el primer momento”, explicó Ricard, de uno de los talleres, que junto a compañeros mostraron su preocupación por las pérdidas económicas que supondría el apagón. El sector agrícola y ganadero experimentó una creciente preocupación a lo largo de la jornada. Algunas granjas usaron generadores o sistemas fotovoltaicos, aunque la escasez de gasoil complicó la situación. En las explotaciones de vacuno, algunos ordeños se hicieron manualmente. Las grandes centrales frutícolas, con sistemas de energía alternativos, resistieron mejor que las pequeñas.