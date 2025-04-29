La ganadería del Pirineo mitiga los efectos del apagón con generadores: "Cuando hay cortes de luz nos buscamos la vida"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La actividad ganadera del Pirineo se ha podido mantener gracias a los generadores de energía con que cuentan la mayoría de explotaciones. Así, estos han funcionado durante el apagón eléctrico que este lunes ha afectado al suministro de la península Ibérica. El coordinador de las Comarcas de Montaña de Unió de Pagesos, Joan Guitart, ha afirmado que, desgraciadamente, han sufrido varios cortes de luz, en muchos casos vinculados a fenómenos meteorológicos, y que ya están "preparados". "Estamos acostumbrados al hecho de que las ayudas llegan tarde y, a veces, mal, por eso ya nos buscamos la vida", ha aseverado. Sin embargo, algunas granjas que no tienen estos aparatos, han vivido una situación 'límite', al quedarse doce horas sin ordeñar las vacas.

Guitart ha explicado que, a pesar de la sorpresa inicial ante el apagón, al conocer la situación pudieron reaccionar como lo hacen habitualmente. En este sentido, detalla que en su granja conectaron rápidamente el grupo electrógeno para evitar que cayera el sistema informático que controla toda la explotación.

El coordinador de las Comarcas de Montaña del sindicato agrario ha explicado que en algunos casos, como son los de explotaciones que no tienen sistemas alternativos para generar electricidad, ha habido que esperar a la recuperación del suministro de la red convencional. En el caso de las vacas, ha añadido Guitart, pasar doce horas sin ordeñar puede hacer enfermar los animales y reducir la producción de leche.

Por su parte, la responsable de Políticas de Montaña de Unió de Pagesos, Laia Angrill, ha destacado la solidaridad que ha habido entre varios ganaderos, los cuales han compartido los generadores por turnos para poder mantener la actividad sin incidentes. En este sentido, ha asegurado que se trata de un sector "bastante resiliente" y que sabe gestionar "adversidades" de este tipo.