Subastan una excavadora por valor de 3.000 euros

Publicado por Cynthia Sans

El ayuntamiento de Guils de Cerdanya acaba de sacar a subasta una máquina excavadora de propiedad municipal. El consistorio ha abierto el procedimiento, a través del sistema de presentación de ofertas en sobre digital. El valor mínimo de salida de la puja está fijado en un importe de 3.000 euros. Se trata de un vehículo de la marca Caterpillar que el consistorio ya no necesita para el servicio público. Las bases detallan que el estado actual de la máquina excavadora “no permite su funcionamiento normal y/o su conducción” por tener problemas de “pérdida de agua del radiador”. También especifican que “no arranca” y apuntan a un “posible problema de un pistón enganchado”. La excavadora tiene 9.916 horas de funcionamiento. Los interesados tienen tiempo de presentar su puja hasta el próximo 12 de mayo.