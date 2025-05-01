El gobierno en minoría aprueba el presupuesto al abstenerse Esquerra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno de Torres de Segre, formado por la CUP y el PSC, y en minoría tras la marcha de ERC, logró aprobar inicialmente el presupuesto para 2025 en el pleno celebrado el martes. Lo hizo con los votos a favor de los tres cupaires y los dos socialistas, los sufragios en contra de los cuatro miembros del grupo de Junts y la abstención de la única edil de ERC, Natàlia Roca. El cese de Roca como concejala de Hacienda precipitó la salida del gobierno de los republicanos y motivó un cruce de acusaciones durante la sesión. La edil lamentó que se “han sobrepasado todos los límites” con ella y reiteró que dimitirá, como ya dijo en febrero. El pleno dio cuenta de la dimisión del exconcejal republicano Gabriel Florensa. Por su parte, el alcalde, Axel Curcó, criticó el “descontrol” de la concejalía de Hacienda bajo el mando de Roca y afirmó que el presupuesto, de 2,8 millones, busca corregir la “difícil” situación económica del consistorio, con déficit acumulado desde hace años y numerosas facturas sin pagar.