La CHE sondea aún la presa de Rialb sin hallar el origen de la fuga de agua

La Confederación Hidrográfica del Ebro sigue trabajando una semana después en la presa de Rialb para hallar el origen de la filtración de agua detectada el 16 de abril que obligó a activar el plan de emergencia de la presa en estadio 1 (el día 22), que implica aplicar medidas para evitar que vaya a más y derive en una rotura.

La presa se quedó también sin luz a causa del apagón el lunes, lo que implicó entre otras consecuencias que las turbinas de la central hidroeléctrica dejaron de funcionar.

A causa del caudal elevado del Segre y del pantano, la CHE abrió dos desagües de fondo para asegurar una laminación del agua con garantías. La central hidroeléctrica logró conectarse a la red de madrugada y el martes ya funcionó con normalidad y al máximo de capacidad. Concretamente, turbinaba entre el martes y ayer unos 38 metros cúbicos de agua por segundo. En cuanto a la filtación, el organismo de cuenca aseguró la semana pasada que el riesgo de rotura es “cero”. El pantano ha reducido la cota de llenado lo que conlleva también que la cantidad de agua del escape, situado en el estribo de la margen izquierda, se haya reducido de unos 440 litros por minuto a unos 335.

El objetivo de los trabajos cuando se halle el escape es inyectar resina expansiva, que triplica su tamaño con la humedad. Por otra parte, las reservas de nieve en cabecera se han reducido en más de 60 hectómetros en una semana y se sitúan en 346.