El Eix Pirinenc dejará de ser un freno para el despliegue de la fibra óptica

El Eix Pirinenc (N-260) dejará de ser un obstáculo para el despliegue de la red pública de fibra óptica que promueven la Generalitat y la Diputación. El hecho de no contar durante años con la autorización del Estado, propietario de la carretera, para que los cables la crucen ha impedido hacerlos llegar a decenas de poblaciones de las comarcas del Pirineo. Ahora, un acuerdo entre la administración española y la catalana hará posible que la fibra óptica atraviese una calzada que se había convertido en una muralla para las telecomunicaciones.

El acuerdo afecta a varias carreteras del Estado en Catalunya y se alcanzó en la comisión bilateral Estado-Generalitat del 17 de febrero. Así lo anunció el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en respuesta a una pregunta paralamentaria de la diputada leridana de Junts Jeannine Abella. Dalmau detalló que acordaron declarar de interés general la red pública de fibra óptica como paso previo a las obras y dar prioridad a los trámites para autorizarlas “en la zona de dominio público fuera de la plataforma” de la N-260. El conseller apuntó que hacerlo sobre ella presenta dificultades por la “difícil orografía de algunos tramos del Eix Pirinenc”. Asimismo, subrayó que “por primera vez” se analizarán los casos que presenten mayor dificultad para “autorizar soluciones singulares que no afecten a la explotación y la seguridad” de esta y otras carreteras estatales. De esto se encargará un grupo de trabajo de la comisión bilateral de Infraestructuras.

“El primer tramo que se propondrá analizar es el que va de Puigcerdà a La Seu”, avanzó Dalmau. Apuntó que es “técnicamente viable” y se considera “prioritario” para el proyecto del Servei Català de Trànsit de desplegar sistemas que mejoren la seguridad del transporte. “La previsión es que la red de fibra óptica pública llegue a todos los municipios de Catalunya en esta legislatura”, concluyó.