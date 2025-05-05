Proponen unir pantanos a Lleida para almacenar energía eléctrica

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los pantanos de Lleida podrían convertirse en piezas clave para el almacenaje energético en Catalunya mediante la conexión de embalses situados a diferentes alturas. Este sistema de centrales reversibles permite absorber los excedentes de producción eléctrica en momentos de baja demanda y proporcionar energía adicional cuando el consumo aumenta, actuando como verdaderas baterías hidráulicas que contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico.

El funcionamiento de estas infraestructuras se basa en un principio sencillo pero efectivo: durante las horas en exceso de producción eléctrica, especialmente de origen renovable, se utiliza esta energía para bombardear agua desde el embalse inferior al superior. Posteriormente, en los periodos de mayor demanda energética, el agua se deja caer desde el depósito superior, activando turbinas que generan electricidad. De esta manera, se consigue equilibrar la oferta y la demanda del sistema eléctrico catalán.

Proyectos en marcha y propuestas futuras

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la ampliación del complejo Sallente-Estangento, una infraestructura ya existente que podría incrementar su capacidad de almacenaje energético. Paralelamente, avanza el proyecto para la construcción de la nueva central reversible Gironès-Raimats, ubicada en la provincia de Tarragona, que supondría un importante refuerzo para la red eléctrica del sur de Cataluña.

A estas dos iniciativas hay que añadir varias propuestas para conectar otros embalses, que, por su ubicación geográfica y diferencia de altura, resultarían idóneos para implementar estos sistemas hidroeléctricos reversibles. Estas interconexiones podrían convertir el territorio en un referente en la gestión sostenible de la energía renovable, garantizando suministro en momentos críticos y donante salida a los excedentes de producción solar y eólica.