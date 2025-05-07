Joan Masdéu y Eduard Gener, en el Festival Minúscul

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Festival Minúscul de Mollerussa celebrará su cuarta edición los jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto en el patio de Cal Jaques, con una programación que reafirma su apuesta por la música de autor y el formato íntimo. Joan Masdéu, Maren, Eduard Gener i les Coristes y Dan Peralbo serán los protagonistas de este ciclo de verano. De entrada, Joan Masdéu, exlíder de Whiskyn’s, inaugurará el festival el jueves 7 presentando La Bonaventura, un EP que combina nuevos temas con revisiones de su trayectoria.

Como novedad, se habilita por primera vez la venta anticipada de entradas en el bar Punt 14. Aun así, se reservarán entradas para taquilla el mismo día de cada concierto, que empezará a las ocho de la tarde. El alcalde, Marc Solsona, subrayó el valor social del festival, que “ha convertido los jueves en una rutina cultural de verano que dinamiza la ciudad”. La presentación del cartel se llevó a cabo ayer en el patio de Cal Jaques.