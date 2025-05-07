MUNICIPIOS
Un centenar de expositores en la feria de Sant Isidre de Solsona, sin vacuno
La 72 edición de la Fira de Sant Isidre de Solsona, que se celebrará el fin de semana del 17 y 18 de mayo, superará el centenar de expositores y como novedad con un nuevo espacio cultural “Sant i Sidra” , que reunirá actividades culturales y gastronómicas. No obstante, la feria estará marcada por la ausencia de la muestra de ganado vacuno que cada año reunía a más de un centenar de vacas. El grupo de Saneamiento de Bovino del Solsonès (Grusvas), y que reúne al 98% de las explotaciones de la comarca, ha decidido no participar como protesta por la gestión que hace Agricultura de la fauna salvaje a raíz de un brote de tuberculosis que ha afectado a algunas explotaciones de la comarca del Solsonès.
Según el director del certamen, Joan Codina, pese a la ausencia de reses, la feria contará con un centenar de expositores entre los sectores de automoción, la feria industrial, comercial, maquinaria agrícola, la muestra de artesanía y el espacio de entidades. Destacarán las jornadas técnicas, charlas, exposiciones, talleres y varias actividades culturales y conciertos durante los dos días. El certamen mantendrá la muestra de ganado ovino, caprino y caballos. Se prevé que se superen las 200 ovejas y una veintena de caballos.