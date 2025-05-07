Un centenar de expositores en la feria de Sant Isidre de Solsona, sin vacuno

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La 72 edición de la Fira de Sant Isidre de Solsona, que se celebrará el fin de semana del 17 y 18 de mayo, superará el centenar de expositores y como novedad con un nuevo espacio cultural “Sant i Sidra” , que reunirá actividades culturales y gastronómicas. No obstante, la feria estará marcada por la ausencia de la muestra de ganado vacuno que cada año reunía a más de un centenar de vacas. El grupo de Saneamiento de Bovino del Solsonès (Grusvas), y que reúne al 98% de las explotaciones de la comarca, ha decidido no participar como protesta por la gestión que hace Agricultura de la fauna salvaje a raíz de un brote de tuberculosis que ha afectado a algunas explotaciones de la comarca del Solsonès.

Según el director del certamen, Joan Codina, pese a la ausencia de reses, la feria contará con un centenar de expositores entre los sectores de automoción, la feria industrial, comercial, maquinaria agrícola, la muestra de artesanía y el espacio de entidades. Destacarán las jornadas técnicas, charlas, exposiciones, talleres y varias actividades culturales y conciertos durante los dos días. El certamen mantendrá la muestra de ganado ovino, caprino y caballos. Se prevé que se superen las 200 ovejas y una veintena de caballos.