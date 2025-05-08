Pueblos de Lleida renuncian a 4,3 millones en ayudas de la UE para ahorro energético

Ocho ayuntamientos de Lleida y el consell del Urgell han renunciado a más de 4,3 millones de euros en ayudas de la UE para ahorro energético. La complejidad “exagerada” de tramitar unas subvenciones ideadas para pueblos de menos de 5.000 vecinos y no cobrar los anticipos prometidos son algunos de los principales motivos de estos desistimientos.

Ayuntamientos leridanos han renunciado a más de 4,3 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE. Eran subvenciones otorgadas en el marco del programa DUS5000, dedicado a favorecer el ahorro energético en municipios de menos de 5.000 habitantes. La complejidad de tramitarlas, muy superior a la de otras líneas de ayudas, la tardanza en cobrar los anticipos prometidos para poder ejecutar las obras y dificultades para completarlas en el plazo establecido, que expirará en noviembre, son algunos de los principales motivos de los desistimientos. Todo ello ha provocado críticas de numerosos alcaldes, tanto de pueblos que han desistido como de otros que ya han concluido sus obras.

La Fuliola, Les, Maldà, Vall de Cardós, Esterri d’Àneu, Alins e Isona han renunciado ya a estas subvenciones o a una parte de ellas. También lo ha hecho el consell del Urgell, mientras que el ayuntamiento de Ciutadilla avanzó su intención de desistir. Son uno de cada 4 de los 39 entes locales beneficiarios de estas ayudas en Lleida, mientras que los 4,3 millones desistidos suponen el 14% de los 31,1 millones otorgados en la provincia.

Las subvenciones se otorgaron en 2022 y las primeras renuncias llegaron en 2023, a raíz de cambios de gobiernos tras las elecciones municipales. Es el caso del consell del Urgell, que decidió que el proyecto para instalar paneles solares en estaciones de bombeo de agua no tenía consenso entre los municipios afectados. También desistieron ese mismo año los ayuntamientos de Vall de Cardós e Isona i Conca Dellà. Los ediles al frente de estos municipios desecharon proyectos de sus antecesores, al considerarlos inviables por su alto coste y dificultad técnica, y ante el riesgo para las arcas municipales si perdían las ayudas por incumplir los plazos.

En el extremo opuesto están Alins y Esterri d’Àneu, que renunciaron a sus respectivas ayudas hace poco más de un mes. El alcalde del primer municipio, Manel Pérez, afirma que solo han recibido “silencio total” por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), el ente estatal que gestiona estos fondos europeos. “Llamamos y nadie sabe decirnos nada”, lamenta. Por su parte, Pere Ticó, alcalde de Esterri d’Àneu, explicó que desistieron al constatar que “no llegaríamos a tiempo” para ejecutar las obras. “El trámite de estas ayudas es de una gran complejidad, fuera del alcance de los pueblos pequeños, a los que precisamente van dirigidas”, afirmó Ticó, una opinión que comparten otros alcaldes.

En La Fuliola, el consistorio desistió de sus subvenciones cuando el interventor rechazó que el ayuntamiento se endeudase con un crédito para ejecutar las obras previstas. Varios ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas coincidieron en señalar que no cobraron los anticipos prometidos. En Les, la renuncia se limitó a uno de sus tres proyectos subvencionados: la reforma del ayuntamiento para ahorrar energía. El consistorio lo acabó descartando al ver prioritario ampliar las dependencias municipales. Frente a los pueblos que han renunciado a ayudas, otros trabajan a contrarreloj para cumplir los plazos y evitar perderlas.

Obras a contrarreloj para evitar perder las ayudas

Mientras algunos ayuntamientos han renunciado a las ayudas del DUS5000, otros trabajan a contrarreloj para ejecutar las obras subvencionadas antes de que, en noviembre, expire el plazo para completarlas. Cualquier imprevisto que retrase los trabajos puede obligarles también a desistir.

Seròs licita ya obras subvencionadas con la esperanza de concluirlas a tiempo. El alcalde, Josep Antoni Romia, advirtió que si alguno de los concursos quedase desierto, no quedaría margen para convocar otro, adjudicar los trabajos y ejecutarlos. “Por ahora no tiramos la toalla”, dijo. Por su parte, el ayuntamiento de Alfarràs espera que el Idae le entregue un anticipo de subvenciones que suman más de 4 millones. “Si no lo cobramos no podremos hacer las obras”, dijo el alcalde, Joan Carles García. Apuntó que no pueden recurrir a un crédito, porque su cuantía excede con mucho la capacidad legal de endeudamiento del consistrio.

“No volveríamos a pedir estos fondos, su tramitación ha sido inhumana”

Las quejas de los que han renunciado a estas ayudas son compartidas también por quienes han conseguido completar obras y compras subvencionadas. Uno de estos últimos es el alcalde de Guixers, Jordi Selga. “Si volvieran a convocar estas ayudas no las pediríamos, la tramitación ha sido inhumana, propia de una subvención a una gran ciudad, nos ha colapsado el ayuntamiento, nos ha martirizado y nos sentimos maltratados”, afirma. El primer edil de Castell de Mur, Miquel López, añade que “la burocracia es exagerada, incluso para proyectos poco ambiciosos”, especialmente para “ayuntamientos pequeños, sin personal técnico a jornada completa”.

Unas elevadas expectativas que no tardaron en desinflarse

El malestar de alcaldes y alcaldesas contrasta con la expectación que despertaron en 2022 estas ayudas. Cubrían hasta el 100% de las inversiones y se limitaban a municipios de hasta 5.000 habitantes, sin la competencia de otros mayores. Cubrían desde obras hasta la compra de paneles solares, alumbrado led y coches eléctricos e incluían anticipos para no tener que recurrir a crédito. Un primer jarro de agua fría cayó ese mismo año, cuando 174 proyectos de más de 100 pueblos se descartaron al agotarse los fondos.“A los que los presentamos primero nos dieron millones y a quienes lo hicieron pocos días después, nada”, criticó el alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre.