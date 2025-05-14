Calles de sentido único en Bell-lloc d'Urgell para ganar seguridad

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Bell-lloc ha iniciado la reordenación del tráfico del centro histórico con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir la siniestralidad y devolver el protagonismo del espacio público a los peatones. La actuación, enmarcada en el programa de Planes Locales de Seguridad Viaria y elaborada con la colaboración de Trànsit, incluye convertir en vías de un solo sentido una decena de calles en el centro, así como la creación de calles de plataforma única, la limitación de la velocidad a 20 km/h y la restricción del aparcamiento fuera de las zonas habilitadas. Los trabajos han empezado en las calles Major y Forn y la previsión es que el despliegue de este proyecto finalice antes de terminar el mandato, tal y como remarcó el alcalde, Carles Palau.

El proyecto responde al hecho de que el parque móvil ha crecido un 13,8% en 10 años y ya se registran 975 vehículos por cada 1.000 habitantes, una cifra muy superior a la media catalana. Una de las actuaciones más destacadas se llevará a cabo en la calle de la Mina, donde se encuentra la Societat Cultural Recreativa. Se ampliarán las aceras, se mejorará la señalización y se incorporarán pasos peatonales para facilitar una movilidad más segura. Además, el consistorio ha previsto habilitar una variante para desviar el tráfico pesado que atraviesa el núcleo urbano por la calle Sant Jordi, especialmente en el trayecto entre la salida 477 de la autovía A-2 y la cooperativa.