El ayuntamiento de Tàrrega llega a un acuerdo para adquirir el jardín de infancia privado El Triangle por 1,2 millones de euros

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha llegado a un acuerdo para adquirir el jardín de infancia 'El Triangle', de titularidad privada. El pasado mes de enero, el centro comunicó que cerrará puertas al acabar el curso actual y el consistorio inició las negociaciones de compra para poder ofrecer más plazas de educación infantil en el municipio. Después de varias reuniones mantenidas entre la alcaldesa Alba Pijuan y la concejala de Educación, Alba Castellana, con los propietarios del jardín de infancia, se ha llegado a un acuerdo de compra por un importe final de 1.265.035,05 euros. Con esta adquisición, la ciudad contará con tres jardines de infancia municipales.

El precio de compra del centro se ha fijado a partir de un informe pericial redactado por los servicios técnicos municipales. De hecho, en la sesión plenaria del pasado 7 de mayo, el pleno ya dio luz verde a una provisión de fondo de 500.000 euros de cara a una posible operación en este sentido.

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha manifestado que "durante las próximas semanas se llevarán a cabo los trámites administrativos para oficializar la compra y las gestiones pertinentes con el Departamento de Educación para hacer efectivo el cambio de titularidad". Pijuan ha añadido que "trabajamos para dar respuesta a las familias con niños de 0 a 3 años y más teniendo en cuenta que la Generalitat tiene como objetivo aplicar también la gratuidad posiblemente a I1 a partir del curso 2026 – 2027". Cabe decir que esta gratuidad se ofrece ahora a los alumnos de I2.

Actualmente, Tàrrega ya cuenta con dos jardines de infancia municipales, El Niu y La Pau, con 152 alumnos matriculados en el curso actual. Para el próximo curso, además, está previsto un proyecto de ampliación en La Pau, que pasará de 115 a 146 alumnos (sumará 31 plazas más). El centro aumentará su capacidad gracias a un proyecto de reforma que ascenderá a 388.410 euros. Para sufragar el coste, Tàrrega recibirá una ayuda Next Generation de la Unión Europea cuantificado en 316.045 euros.

La capital del Urgell vive un alto crecimiento demográfico que genera una mayor de necesidad de plazas escolares. El pasado 2024 se registraron 179 nacimientos ante 148 defunciones y hay más menores de edad (3.814) que mayores de 65 años (3.205).