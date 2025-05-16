Piden adaptar la atención a discapacitados en zonas rurales

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad que viven en zonas rurales y de montaña de Lleida tienen a menudo dificultades para acceder a servicios sociales debido a las características del territorio y a la dispersión de su población. La Federació Allem, formada por 18 entidades del sector social, ha identificado a 131 personas en situación de vulnerabilidad que sufren soledad no deseada en las comarcas de la Segarra, la Noguera, Les Garrigues, el Solsonès, el Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça y la Val d’Aran. En el marco del proyecto Som Rurals-Som de Muntanya, un equipo de 16 técnicos ha acompañado en los últimos dos años a 41 de estas personas, con el fin de ayudarles a ganar autonomía y calidad de vida en ámbitos como la salud, la vivienda y las actividades sociales. Los resultados positivos del proyecto evidencian la necesidad de crear un rol profesional que tenga en cuenta la realidad del territorio para una atención integral.