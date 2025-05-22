Un nuevo simulacro por emergencia química en Les

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Les fue ayer uno de los once municipios de toda Catalunya donde se llevaron ayer a cabo simulacros de emergencia por riesgo quimico. En el caso de esta localidad aranesa, se hizo a pesar de que el complejo de Neoelectra está cerrado. Su puesta en marcha motivó años atrás la instalación de sirenas en el pueblo para dar la alarma en caso de fuga de materiales contaminantes.

El alcalde, Andreu Cortés, explicó que la planta, dedicada a generar electricidad a través de cogeneración y a captar dióxido de carbono para usos alimentarios, quedó tras su cierre en “modo seguro”: con los tanques despresurizados y sin materiales susceptibles de arder o contaminar. Sin embargo, su licencia de actividad sigue en vigor, lo que abre la puerta a reabrirla en un futuro. Por este motivo, se siguen llevando a cabo simulacros, de acuerdo con el plan de emergencias.

Les fue el único municipio leridano de los 11 de toda Catalunya que participaron en los simulacros por riesgo químico. En estas localidades se pedía a la población que, al escuchar las sirenas, buscaran un lugar cerrado donde confinarse. La alerta también se difundió a través de mensajes en los teléfonos móviles.