Nueva señalización en el sendero natural de Les Franqueses de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

E. Farnell

La Paeria de Balaguer ha finalizado esta semana la instalación de la nueva señalización del sendero natural que une la localidad con el monasterio cisterciense de Santa Maria de Les Franqueses, una actuación reivindicada por entidades y colectivos que habitualmente utilizan este itinerario para actividades de ocio y deportivas. El objetivo es facilitar el uso de este sendero, mejorar la información y favorecer la naturalización del entorno.

El concejal de Urbanismo de la Paeria de Balaguer, Guifré Ricart, explicó que esta actuación ha incluido la instalación de dos paneles informativos, uno en el inicio y otro al final del recorrido, en los que se describen los principales puntos de interés de la zona: los yacimientos, la vegetación característica y elmentos naturales y patrimoniales. También se han instalado puntos kilométricos a lo largo del recorrido. El proyecto ha supuesto una inversión de 3.000 euros. Los paneles incorporan códigos QR que permiten acceder a una locución con la misma información que está escrita en los paneles. Añadió que los materiales utilizados para la señalización instalada garantizan una gran durabilidad y reducen las necesidades de mantenimiento ya que están expuestos al aire libre y sin protección.