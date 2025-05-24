Quimioterapia en Tremp para unos 40 pacientes que hasta ahora iban a Lleida

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El hospital del Pallars ha puesto en marcha el tratamiento de quimioterapia intravenosa, que beneficiará a unos 40 pacientes que hasta ahora hacían 350 desplazamientos al año al Arnau de Vilanova de Lleida para someterse a esta terapia contra el cáncer. El centro médico de Tremp ya empezó a administrarla por vía oral el año pasado.

El hospital del Pallars, en Tremp, ha puesto en marcha los tratamientos de quimioterapia intravenosa, después de que, el año pasado, empezase a administrarla por vía oral. Esto beneficiará a unos 40 pacientes que, hasta ahora, sumaban unos 350 desplazamientos al año para recibir esta terapia contra el cáncer en el Arnau de Vilanova de Lleida. El centro de la capital del Segrià, por su parte, seguirá atendiendo los casos de mayor complejidad y sus servicios de oncología coordinan los tratamientos.

La consellera de Salud, Olga Pané, visitó ayer las nuevas instalaciones en el Pallars Jussà.El hospital ha sido objeto de reformas para habilitar dos salas para el servicio de farmacia. En una se preparan medicamentos considerados no peligrosos y en la otra los que sí lo son. Son los fármacos antineoplásticos, que frenan el desarrollo de células tumorales. Cada una tiene una antesala y una cabina de flujo laminar para filtrar el aire y mantener el espacio estéril. La implantación de este servicio se anunció en 2023.

Pané explicó que “se trata de casos de cáncer y de tratamientos cuyos efectos secundarios hacen que el desplazamiento, además de largo, sea muy incómodo”. La consellera destacó que poder recibir quimioterapia en Tremp “es una gran noticia tanto para este territorio como para la ciudadanía en general, porque también aumenta la disponibilidad de esta actividad en Lleida” para los pacientes de otras zonas.

Hasta ahora, unos sesenta pacientes del área de influencia del hospital del Pallars recibían quimioterapia en el Arnau. Eduard Sanjurjo, director asistencial del hospital del Pallars, apuntó que estos desplazamientos suponían “tres horas, además del tiempo de espera y el de visita”. Pané visitó el hospital con la delegada del Govern en el Pirineo y alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero.

“Si un día no puedo ir al hospital, voy al siguiente”

Para Antonio Ruiz, uno de los pacientes que recibe quimioterapia por vía intravenosa en el hospital del Pallars, la implantación de este tratamiento en Tremp supone una considerable mejora en su vida diaria. Explicó que, durante un año y medio había estado viajado a Lleida “dos veces al mes para recibir el tratamiento, más las analíticas”. “Tenía que estar allí a primera hora de la mañana y me pasaba todo el día en Lleida entre los análisis, la visita al doctor y el tratamiento”, apuntó. Esto contrasta con su nueva situación. “Ahora es mucho mejor. Si hay que esperar una hora, espero, y si hoy no puedo venir al hospital, voy mañana y no pasa nada”, afirma.

Este tratamiento llega ya a todos los hospitales del Pirineo

Con la puesta en marcha del servicio de quimioterapia en el hospital del Pallars, este tratamiento se ofrece ya en los cuatro centros hospitalarios del Pirineo. Además de en Tremp, se administra también en el de La Seu d’Urgell, Vielha y Puigcerdà, según el departamento de Salud. Estos tres últimos administraron tratamiento intravenoso a 91 pacientes a lo largo del año pasado, mientras que otros 49 lo recibieron por vía oral. En Tremp, cinco pacientes recibieron quimioterapia oral el año pasado. La conselleria destacó que este tratamiento en el Pallars Jussà es posible gracias a la colaboración entre el hospital comarcal y el Arnau de Vilanova.