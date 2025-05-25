La alcaldesa de Montellà presidirá ERC en el Pirineo

Imagen de la nueva ejecutiva elegida en el congreso de ERC de l’Alt Pirineu i Aran. - ERC

Roser Bombardó, alcaldesa de Montellà i Martinet, fue ayer formalmente elegida presidenta de ERC en l’Alt Pirineu i Aran. La elección tuvo lugar en el marco del congreso que el partido celebró en La Seu, y en el que la candidatura de Bombardó fue la única presentada, bajo el lema Ara + que mai, Alt Pirineu i Aran.

En la lista figuran también Miquel López Berga, alcalde de Castell de Mur, como secretario general, y Ruth Barella como responsable de Organización.

“La candidatura está formada por personas que compartimos la estima y el sentimiento hacia nuestros valles y montañas, la mayoría vinculados con el mundo municipal”, dijo la presidenta, que destacó en su intervención la presencia en el equipo de “diferentes perfiles profesionales y trayectorias, todas con un amplio bagaje y conocimiento del Pirineo”.