Paso a paso para conocer El Pont de Suert

Los participantes en una de las salidas guiadas de ayer ante la ermita de Santa Margalida. - AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT

Decenas de personas recorrieron ayer los caminos de El Pont de Suert, en el marco de la segunda edición del festival de senderismo Camin_art que se celebra durante este fin de semana. Está dedicado a divulgar el patrimonio natural, histórico y cultural de este municipio de la Alta Ribagorça a través de rutas a pie.

Durante la jornada de ayer hubo tres recorridos guiados: uno a través de bosques de hayas hasta la Faiada, una de las montañas más emblemáticas de la zona, otro hasta la ermita de Santa Margalida a través de la Vall de Malpàs, y un tercero desde el Castell de Pinyana hasta el dolmen de la Casa Encantada. Los participantes, personas de diferentes edades y condición física, recibieron explicaciones de los guías sobre elementos destacados del paisaje, su historia y las leyendas asociadas a algunos parajes.

Por la tarde tuvo lugar el Petit Camin_art, con actividades dedicadas a niños y niñas como una salida al Mirador Dos Roques, una merienda a base de coca y chocolate y un cuentacuentos. Las rutas guiadas recorrieron senderos que están ya señalizados para facilitar la práctica del senderismo. El festival celebra hoy su tercera y última jornada con un recorrido libre, sin el acompañamiento de guías, a partir de las 8.30. Se trata de la segunda Caminada entre Pobles, que recorrerá a lo largo de la mañana, y hasta el mediodía, las localidades de Viu de Llevata, Massivert, Malpàs y El Pont de Suert, donde finalizará.

La celebración comenzó ayer por la tarde con un acto inaugural en que se nombraron “embajadores” del certamen a la escritora Núria Garcia Quera y a Enric Farrero, senderista que ha contribuido a la difusión de esta actividad en la Alta Ribagorça (como avanzó SEGRE ayer).

Camin_art forma parte del ciclo de festivales de senderismo de Catalunya, que incluye once citas a lo largo del año. Las comarcas del Pirineo de Lleida concentran cerca de la mitad de ellas. Al Camin_art de El Pont de Suert se suman el Festival de Senderisme de la Conca Dellà, Camina Pirineus del Alt Urgell, el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus, el Vall de Boí Trek Festival y Senderi, Festival de Senderisme de Sort, la Vall d’Àssua i el Batlliu.