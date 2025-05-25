Paso a paso para conocer El Pont de Suert
Decenas de personas recorren caminos del municipio en salidas guiadas del festival de senderismo Camin_art. Concluirá hoy con la segunda Caminada entre Pobles
Decenas de personas recorrieron ayer los caminos de El Pont de Suert, en el marco de la segunda edición del festival de senderismo Camin_art que se celebra durante este fin de semana. Está dedicado a divulgar el patrimonio natural, histórico y cultural de este municipio de la Alta Ribagorça a través de rutas a pie.
Durante la jornada de ayer hubo tres recorridos guiados: uno a través de bosques de hayas hasta la Faiada, una de las montañas más emblemáticas de la zona, otro hasta la ermita de Santa Margalida a través de la Vall de Malpàs, y un tercero desde el Castell de Pinyana hasta el dolmen de la Casa Encantada. Los participantes, personas de diferentes edades y condición física, recibieron explicaciones de los guías sobre elementos destacados del paisaje, su historia y las leyendas asociadas a algunos parajes.
Por la tarde tuvo lugar el Petit Camin_art, con actividades dedicadas a niños y niñas como una salida al Mirador Dos Roques, una merienda a base de coca y chocolate y un cuentacuentos. Las rutas guiadas recorrieron senderos que están ya señalizados para facilitar la práctica del senderismo. El festival celebra hoy su tercera y última jornada con un recorrido libre, sin el acompañamiento de guías, a partir de las 8.30. Se trata de la segunda Caminada entre Pobles, que recorrerá a lo largo de la mañana, y hasta el mediodía, las localidades de Viu de Llevata, Massivert, Malpàs y El Pont de Suert, donde finalizará.
La celebración comenzó ayer por la tarde con un acto inaugural en que se nombraron “embajadores” del certamen a la escritora Núria Garcia Quera y a Enric Farrero, senderista que ha contribuido a la difusión de esta actividad en la Alta Ribagorça (como avanzó SEGRE ayer).
Camin_art forma parte del ciclo de festivales de senderismo de Catalunya, que incluye once citas a lo largo del año. Las comarcas del Pirineo de Lleida concentran cerca de la mitad de ellas. Al Camin_art de El Pont de Suert se suman el Festival de Senderisme de la Conca Dellà, Camina Pirineus del Alt Urgell, el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus, el Vall de Boí Trek Festival y Senderi, Festival de Senderisme de Sort, la Vall d’Àssua i el Batlliu.