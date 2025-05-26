Desmontan la 'rave' de Llardecans, que ha reunido desde el sábado a unas 400 personas

Hasta 400 personas participaron ayer en la ‘rave’ de Llardecans, que se inició el sábado con un centenar de asistentes, y que finalizó ayer a última hora de la tarde. Según informaron los Mossos d’Esquadra, durante la noche del sábado fueron llegando más personas hasta la finca particular en la que se habían instalado carpas con equipos de sonido al poder llegar a pie. A primera hora de la mañana, habían controlados unos 150 vehículos, entre coches y caravanas, y entre 300 y 400 personas. Los Mossos establecieron controles de acceso para evitar la entrada de más vehículos a la finca, pero los asistentes decidieron acceder a pie hasta la zona donde se había instalado la fiesta ilegal, en una finca a tres kilómetros de Llardecans.

Fuentes policiales señalaron que por la noche sólo quedaba una decena de personas. “Ya no hay música y están empezando a recoger”, destacaron.

El aviso lo dio el sábado a primera hora el alcalde, Francesc Xavier Mor. El propietario de la finca, cerca de la pista que une Llardecans y Aitona, llamó al alguacil para alertar de que se había instalado un escenario y que había varios vehículos. Explicó que la música no molestaba a los vecinos y que confiaba en que no se registrara ningún incidente en la zona, tal y como pasó en la otra fiesta que tuvo lugar en marzo. Entonces, se concentraron un centenar de personas y unos cincuenta vehículos en un paraje entre Llardecans y el término municipal de Flix, cerca de la carretera C-12. “No dejaron ni un papel o una colilla en el suelo, esperemos que esta vez sea igual”, dijo el alcalde. En estos casos, los Mossos establecen controles de acceso para evitar que se sumen más participantes a las fiestas ilegales e identifican los vehículos que salen, además de intentar hacerlo con los organizadores.