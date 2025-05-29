Desalojada una empresa de Bellpuig por un incendio en un cuadro eléctrico

Los servicios de emergencia, en la empresa afectada por el incendio este jueves por la mañana, con trabajadores esperando en el exterior de las instalaciones. Laia Pedrós

Un incendio en un cuadro eléctrico ha obligado a evacuar este jueves la cooperativa agroalimentaria Cotecnica de Bellpuig, situada en la N-II. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 07.31 horas y han enviado al lugar cinco dotaciones, que han dado el fuego por extinguido a las 08.07 horas.

El SEM ha atendido a cinco personas. Un hombre ha sido trasladado en estado leve al CAP de Mollerussa y las otras cuatro han recibido el alta 'in situ'.

