Desalojada una empresa de Bellpuig por un incendio en un cuadro eléctrico
El SEM ha atendido a cinco personas, todas ellas leves
Un incendio en un cuadro eléctrico ha obligado a evacuar este jueves la cooperativa agroalimentaria Cotecnica de Bellpuig, situada en la N-II. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 07.31 horas y han enviado al lugar cinco dotaciones, que han dado el fuego por extinguido a las 08.07 horas.
El SEM ha atendido a cinco personas. Un hombre ha sido trasladado en estado leve al CAP de Mollerussa y las otras cuatro han recibido el alta 'in situ'.
Ampliaremos la información