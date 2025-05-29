Las Garrigues florecen: 14 pueblos participan en el concurso de decoración de calles

Un joven fotografía balcones engalanados en El Soleràs (izquierda). A la derecha, flores en la calle y balcones de Els Torms (arriba) y detalle de una ornamentación en El Soleràs. - MAGDALENA ALTISENT

Catorce municipios participan en la novena edición del concurso Les Garrigues Guarnides i en Flor, que organiza el consell para embellecer las calles y fachadas de la comarca. Comenzó el pasado día 23 y se prolongará hasta el 8 de junio. En el ecuador del certamen los resultados pueden verse ya en los pueblos participantes. Exhiben balcones engalanados y decoraciones que combinan flores y otros ornamentos en espacios públicos.

Una decena de ayuntamientos compiten en la categoría que premia la localidad mejor decorada. Son Bellaguarda, Castelldans, Cervià, La Floresta, Fulleda, Granyena, Juneda, La Pobla de Cérvoles, El Vilosell y Vinaixa. Destaca la ausencia este año de la capital, Les Borges Blanques. El alcalde, Josep Farran, explicó que, tras constatar que los ornamentos que el consistorio desplegó en 2024 fueron al poco tiempo objeto de vandalismo, el consistorio ha optado esta vez por organizar un taller sobre el cuidado de plantas. De forma paralela, baraja diferentes opciones para volver a participar en 2026 y apunta a la posibilidad que los vecinos ayuden a preservar la decoración de espacios públicos.

Vecinos de la mayoría de estas diez localidades participan junto con los ayuntamientos en el concurso. Lo hacen en las categorías que premian la mejor calle a título colectivo y la casa mejor engalanada a título individual. A ellos se suman habitantes de otros cuatro municipios: El Soleràs, La Granadella, Juncosa y Tarrés.

El jurado recorrerá en los próximos días los municipios donde ayuntamientos y vecinos participan en el concurso. Su veredicto podría darse a conocer a finales del próximo mes de junio. A las decisiones del jurado se suma otro premio otorgado por votación popular. Los participantes podrán enviar fotografías de sus decoraciones a los organizadores del concurso, que a su vez las publicarán en redes sociales. La imagen más votada a través de este medio será la ganadora.