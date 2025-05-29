Proximidad y colaboradores, las claves de la histórica ‘Nova Tàrrega’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La periodista de SEGRE y directora de Nova Tàrrega, Laia Pedrós, remarcó en una conferencia el martes en el Ateneu ante más de 200 personas la importancia del periodismo de proximidad y afirmó que la publicación se mantiene tras 80 años porque conserva los objetivos de su fundación: “dar voz a todo lo que pasa en Tàrrega” y “tener un gran número de colaboradores que dan forma a una publicación local y participativa”.