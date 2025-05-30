Gran papel de los estudiantes del Solsonès en el europeo forestal

Los estudiantes de la Escola Agrària del Solsonès que la semana pasada participaron en el campeonato europeo de Estudiantes de Habilidades Forestales en Letonia, representando a España, consiguieron una excelente decimotercera plaza. Asimismo, las marcas conseguidas por Sergi Martínez, que destacó en las pruebas de corte combinado, alcanzó la 32ª posición general y la 30ª en corte de precisión, sobre un total de 64 competidores. En ámbito grupal, el equipo consiguió un buen resultado en las pruebas técnicas y de utilización de maquinaria.