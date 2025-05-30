SEGRE

Gran papel de los estudiantes del Solsonès en el europeo forestal

El equipo que representó España con alumnos del Solsonès. - ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS

El equipo que representó España con alumnos del Solsonès. - ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS

Esmeralda Farnell
Publicado por
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Creado:

Actualizado:

En:

Los estudiantes de la Escola Agrària del Solsonès que la semana pasada participaron en el campeonato europeo de Estudiantes de Habilidades Forestales en Letonia, representando a España, consiguieron una excelente decimotercera plaza. Asimismo, las marcas conseguidas por Sergi Martínez, que destacó en las pruebas de corte combinado, alcanzó la 32ª posición general y la 30ª en corte de precisión, sobre un total de 64 competidores. En ámbito grupal, el equipo consiguió un buen resultado en las pruebas técnicas y de utilización de maquinaria.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking