Escuelas e historiadores abren la fiesta de l’Harpia a Balaguer

Cerca de 300 alumnos de cuarto de Primaria de las seis escuelas de Balaguer abrieron ayer los actos de la fiesta medieval de la Harpia, que se prolongará durante todo el fin de semana en el centro de capital. Los estudiantes participaron en actividades durante toda la mañana: visita al Arxiu Comarcal; Ball del Salt de l’Harpia; cuentos en torno a esta figura; colada en los antiguos lavaderos de la Reguereta a cargo de la asociación Dona Rural (uno de los actos más populares, según la directora de Fira de Balaguer, Antonieta Martínez) y un taller de elaboración del juego medieval del alquerque.

“Ha sido una mañana histórica y educativa”, relató Martínez, que se refirió a la XII Jornada d’Estudis Rei Pere el Cerimoniós, centrada este año en las creencias y las supersticiones en la época medieval. Durante todo el día, ponentes especializados hablaron de magia, rituales y superstición en la historia. La jornada sirvió para presentar un nuevo número de la revista Nokaria, del Museu de la Noguera. Unas 80 paradas conforman este año el mercado medieval, que abrió por la tarde. Entre otros actos, la llegada de la Harpia será hoy a las 20.45 en la plaza Sant Salvador.