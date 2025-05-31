Municipios a orillas del Segre, 45 días en alerta por Rialb

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los municipios situados a orillas del Segre aguas abajo de Rialb hasta la desembocadura en el Ebro y, en este, también Riba-roja, llevan 45 días en alerta a raíz de la fuga de agua detectada el 16 de abril en la presa, cerca a Ponts. La Confederación Hidrográfica del Ebro, titular del embalse, trabaja desde entonces para localizar el punto exacto del escape y también desde hace un mes y medio Protección Civil tiene activado el plan Inuncat en fase de alerta al hallarse la presa en el escenario 1 de emergencia. La Generalitat informó ayer que la situación se mantiene por ahora. La CHE ha llevado a cabo varias pruebas y sondeos en la presa, algunas, con material eléctrico y otras con líquido fluorescente para detectar el origen de la fuga, localizada inicialmente en el estribo izquierdo del dique.

Las obras cuentan con una partida de medio millón de euros y la previsión tras detectar el punto de fuga es inyectar resina expansiva y consolidar el sellado. En cuanto a las causas del escape de agua, que llegó a superar los 400 litros por minuto, la CHE apuntó en su día a la presión generada por el elevado volumen de agua almacenado en el pantano durante todo este año y también la sucesión de periodos de sequía y lluvia intensa de los últimos meses. Rialb se encuentra todavía la 99% de su capacidad y en las últimas semanas ha estado liberando agua más allá de los usos hasta los 7 hectómetros cúbicos diarios.