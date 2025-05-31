AGUAS
Municipios a orillas del Segre, 45 días en alerta por Rialb
Protección Civil mantiene el Inuncat tras la fuga detectada en abril. La CHE sigue buscando el origen del escape de agua
Los municipios situados a orillas del Segre aguas abajo de Rialb hasta la desembocadura en el Ebro y, en este, también Riba-roja, llevan 45 días en alerta a raíz de la fuga de agua detectada el 16 de abril en la presa, cerca a Ponts. La Confederación Hidrográfica del Ebro, titular del embalse, trabaja desde entonces para localizar el punto exacto del escape y también desde hace un mes y medio Protección Civil tiene activado el plan Inuncat en fase de alerta al hallarse la presa en el escenario 1 de emergencia. La Generalitat informó ayer que la situación se mantiene por ahora. La CHE ha llevado a cabo varias pruebas y sondeos en la presa, algunas, con material eléctrico y otras con líquido fluorescente para detectar el origen de la fuga, localizada inicialmente en el estribo izquierdo del dique.
Las obras cuentan con una partida de medio millón de euros y la previsión tras detectar el punto de fuga es inyectar resina expansiva y consolidar el sellado. En cuanto a las causas del escape de agua, que llegó a superar los 400 litros por minuto, la CHE apuntó en su día a la presión generada por el elevado volumen de agua almacenado en el pantano durante todo este año y también la sucesión de periodos de sequía y lluvia intensa de los últimos meses. Rialb se encuentra todavía la 99% de su capacidad y en las últimas semanas ha estado liberando agua más allá de los usos hasta los 7 hectómetros cúbicos diarios.