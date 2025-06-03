Maria José Juárez, elegida nueva presidenta de Òmnium Alt Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Òmnium Alt Urgell celebró el fin de semana una asamblea en la que los socios de la comarca escogieron a Maria José Juárez como presidenta de la junta territorial. La sesión, en la Immaculada de La Seu, sirvió para escoger también a Montserrat Pagès, como secretaria; Josep Triquell, como tesorero, y Anna Gallart, Mercè Casanova, Joan Graell y Josepa Clop, como vocales.

Xavier Antich, presidente de la entidad, agradeció a los integrantes de la nueva junta territorial su compromiso con la entidad después de que hace más de dos años la anterior junta de la entidad se disolviera. La jornada contó con un homenaje a vecinos de la comarca que llevan más de 50 años como socios. Al finalizar tuvo lugar una charla con el presidente de la entidad, acompañado por el escritor y activista cultural Isidre Domenjó, que explicó que “hay más de dos millones de personas que manifiestan el deseo y la voluntad de aprender el catalán pero no pueden porque la oferta de cursos no llega a las 100.000 plazas al año”.