Reparan una estructura de la C-14 entre Tàrrega y Agramunt

Territorio repara una estructura de la carretera C-14 entre Tàrrega y Agramunt, situada concretamente en el punto kilométrico 81,5. Fuentes de la consellería explicaron que los trabajos empezaron hace unas semanas y se alargarán un par de meses. Para facilitar los trabajos se ha cortado un carril y se da paso alternativo. El concejal de Urbanismo de Tàrrega, José Luis Marín, añadió que se detectaron desperfectos en la estructura.