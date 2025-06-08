La Generalitat asegura que desbloqueará en Lleida unos 50 proyectos de centrales solares

Más de 200 proyectos para centrales solares de menos de 5 megavatios (MW) esperan autorización en Catalunya, de los cuales medio centenar corresponden a las comarcas de Lleida. En la provincia, 18 plantas fotovoltaicas están pendientes de autorización ambiental, y más de una treintena que ya la tienen siguen esperando el visto bueno definitivo de la Comisión de Urbanismo. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, se comprometió a desbloquearlas en una jornada sobre energía solar celebrada ayer en Mollerussa. La organizó en el teatro L’Amistat la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que reúne a pequeños y medianos productores.

Paneque se refirió a la necesidad de desbloquear las pequeñas instalaciones fotovoltaicas como “el macroproyecto de los microproyectos” y apuntó que la nueva normativa que la Generalitat ha anunciado esta semana para agilizar proyectos de energías renovables permitirá hacerlo. Declara las renovables y las baterías como infraestructuras de interés público, y modifica tanto el decreto de 2019 como la Ley de Urbanismo para agilizar trámites y dar seguridad jurídica a los promotores.

“La revolución renovable también debe hacerse desde abajo, con proyectos pequeños. Es lo que encaja con nuestra realidad territorial”, defendió la consellera, y vinculó esta transformación con el futuro económico del país: “Sin soberanía energética no puede haber competitividad. Estamos ante una nueva revolución industrial, esta vez en clave verde, y Catalunya debe liderarla con una estrategia propia”, concluyó.Recordó que “ahora mismo hay 80 proyectos en tramitación en Catalunya que suman 900 megavatios” y citó como ejemplo los parques solares que Solaria e Ignis construyen en Alcarràs.

Por su parte, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, manifestó que “la transición ecológica no está siendo ni social ni justa” y recordó que los que fueron verdaderos pioneros de esta transición fueron las 62.000 familias que instalaron paneles fotovoltaicos. “Lejos de reconocerles su trascendental labor, se les aplican abusivos recortes retroactivos y un estrafalario sistema retributivo”, dijo. El delegado en Catalunya de la entidad, Albert Mases, remarcó que “fuimos el embrión de la revolución energética” y explicó que, gracias a su inversión inicial, el coste de los paneles solares se ha reducido más de un 90% desde 2007.

Jaume Pedrós: “Salimos de un recorte y entramos en otro”

Jaume Pedrós criticó las horas cero euros, periodos en los que la producción no se retribuye. “No entendemos cómo puede ser que generemos luz, pero no nos la pagan, y mientras tanto el precio para el consumidor no baja”. Además, los productores con prima están obligados por ley a producir un número mínimo de horas anuales: “No te pagan la luz, pero si no produces lo suficiente te bajan la tarifa. Estamos atrapados en un laberinto legal”.

Pedrós también explicó las consecuencias del gran apagón eléctrico: a partir de ahora, cada familia podría pagar entre 200 y 300 euros más al año en la factura eléctrica. El origen de este sobrecoste reside en un cambio en el sistema de fijación de precios tras el apagón. Con el objetivo de garantizar el suministro, el sistema prioriza que siempre haya disponibilidad energética, aunque eso implique un encarecimiento.