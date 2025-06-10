Guías del Parque Nacional de Aigüestortes exigen retirar las salidas gratis al ser “competencia desleal”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d’Aigüestortes reclama a la dirección de este espacio protegido que dé marcha atrás a las salidas guiadas gratuitas que prevé organizar este verano. Las consideran una “competencia desleal” hacia la actividad de los guías profesionales “que se ganan la vida como autónomos o como pequeñas empresas”.

Además del perjuicio económico para los guías profesionales, la entidad que los agrupa teme que ofrecer visitas gratis “puede convertirse en un efecto llamada que incremente la masificación del Parc Nacional todavía más”. En este sentido, apuntaron que oficinas de turismo y agencias de viaje “se han hecho eco del anuncio de gratuidad y lo han incluido como reclamo en sus paquetes turísticos”.

Por otra parte, la asociación criticó que se incumplan acuerdos con la dirección del parque que dejaban las visitas guiadas en manos de profesionales y reclamó que se cumpla el código de buenas prácticas, que plantea medidas como no superar las veinte personas por grupo de visitantes. La entidad, que celebró una asamblea el pasado domingo, reclamó una reunión “urgente y presencial” con la dirección del parque para “negociar soluciones” que “no perjudiquen a nadie”.