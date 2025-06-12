Intervienen 600 puros de contrabando a un conductor que venía de Andorra

Puros intervenidos por la Guardia Civil en la aduana de la Fragua de MolesCedida por la Guardia Civil

La Guardia Civil intervino el sábado pasado, día 7 de junio, un total de 605 puros en la aduana de la Fragua de Moles, en Les Valls de Valira. Según ha explicado el cuerpo, se trata de cigarros de gran calidad con un valor estimado de 15.215,40 euros.

Los hechos pasaron hacia las dos y media de la tarde cuando un vehículo, proveniente de Andorra, accedió a la aduana por el carril verde de 'nada que declarar'. Los agentes echaron un vistazo al vehículo y observaron que en la parte posterior había una maleta, dentro de la cual encontraron los cigarros.

La Guardia Civil detuvo al conductor por un presunto delito de contrabando e intervino los puros, los cuales han quedado a disposición de la autoridad judicial.