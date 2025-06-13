El tren de la Pobla se avería y se para media hora dentro de un túnel: “Se han apagado las luces y nos hemos quedado parados”

Un grupo de 17 usuarios del tren de la Pobla, entre ellos un bebé y una mujer embarazada, sufrieron ayer un accidentado viaje entre la localidad pallaresa y Balaguer y Lleida: pasaron media hora en un túnel situado a 500 metros del apeadero de Santa Linya, donde el tren se quedó parado tras sufrir una avería, y después hora y media al raso en esa estación, con temperaturas de más de 30º, hasta que FGC (Ferrocarrils de la Generalitat) pudo enviar un autocar con el que pudieron continuar el viaje hacia sus destinos.

El tren se quedó detenido a las 13.50 horas, cuando apenas faltaban 40 minutos para llegar a Lleida. “Se han apagado las luces y nos hemos quedado parados. Los maquinistas nos han dicho que era un problema informático y que iban a intentar solucionarlo”, explicó una de las pasajeras afectadas.

Mientras uno de los empleados de FGC se dirigía al apeadero para tratar de pedir ayuda por el interfono, el otro lograba poner en marcha la locomotora de la parte trasera del convoy, lo que le permitió llevarlo hasta la antigua estación, donde quedó aparcado, 30 minutos después de haberse parado.

“Es increíble lo bien que nos han tratado los maquinistas”, anotó la pasajera.

El grupo pasó una hora y media al raso cerca del apeadero, buscando sombra entre los árboles, sin agua y con más de 30 grados de temperatura ambiente.

“Al final hemos llegado con dos horas de retraso, a las 16.30. Antes que el autocar, llegó un coche de FGC con agua. Hacía mucho calor”, explicó.

Para remate, no había cobertura de móvil, tampoco en el radio de varios cientos de metros que recorrieron varios pasajeros en busca de señal, lo que les impidió alertar al 112.

FGC, que trasladó a Balaguer el tren averiado, mantuvo el servicio de la línea con ferrocarril entre Lleida y la capital de la Noguera y en autocar entre esta y La Pobla de Segur.

Gerb tendrá en dos años un paso elevado sobre la línea de La Pobla

� Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) licitó ayer las obras para la supresión de un paso a nivel en Gerb, en Os de Balaguer. Se trata del paso a nivel número 22 de la línea Lleida-La Pobla de Segur, que se sustituirá por un paso elevado. Los trabajos, con un presupuesto de 1,9 millones de euros (sin IVA), tendrán una duración de 12 meses y una previsión de inicio en el primer trimestre del 2026. El nuevo paso elevado tendrá 13,5 metros de longitud y 8 metros de ancho con un vial de 6 metros de ancho con dos carriles para el paso de vehículos. La actuación permitirá mejorar la seguridad viaria y ferroviaria en el municipio. La línea cuenta con 17 pasos a nivel. Desde el año 2005, Ferrocarrils ha eliminado ocho, los más recientes, en Vallfogona de Balaguer, Balaguer y Térmens.