INFRAESTRUCTURAS
Catalunya y Andorra, por impulsar el aeropuerto
El President de la Generalitat, Salvador Illa, expuso en la cumbre que mantuvo el jueves con el Cap de Govern de Andorra, Xavier Espot, los retos pendientes del aeropuerto de Andorra-La Seu, entre los que citó que el equipamiento pueda recibir vuelos del espacio no Schengen, el permiso para operar en horario nocturno y la carga de carburantes, que actualmente debe llevarse a cabo en otros aeropuertos como el de Lleida. Espot destacó la colaboración a tres bandas en relación al aeropuerto. Según el Diari d’Andorra, ambos ejecutivos acordaron además pedir al Gobierno español el tercer carril de la N-145, que va de La Seu a la frontera.