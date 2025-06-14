Catalunya y Andorra, por impulsar el aeropuerto

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El President de la Generalitat, Salvador Illa, expuso en la cumbre que mantuvo el jueves con el Cap de Govern de Andorra, Xavier Espot, los retos pendientes del aeropuerto de Andorra-La Seu, entre los que citó que el equipamiento pueda recibir vuelos del espacio no Schengen, el permiso para operar en horario nocturno y la carga de carburantes, que actualmente debe llevarse a cabo en otros aeropuertos como el de Lleida. Espot destacó la colaboración a tres bandas en relación al aeropuerto. Según el Diari d’Andorra, ambos ejecutivos acordaron además pedir al Gobierno español el tercer carril de la N-145, que va de La Seu a la frontera.