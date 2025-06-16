ERC recupera la alcaldía en Alcarràs y ambiciona el nuevo polideportivo

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

Jordi Castany (ERC) cogió ayer el relevo de Gerard Companys (Junts) en la alcaldía de Alcarràs a razón del acuerdo de gobierno para repartirse el cargo durante dos años cada uno. El relevo permite al grupo republicano volver a gobernar tras el mandato que Miquel Serra ejerció entre 2011 y 2019.

Castany afirmó que respecto al medio mandato anterior “no tiene que haber grandes diferencias” y se “intentará mantener la buena sintonía entre ambos partidos”. El nuevo alcalde recordó también la evolución del municipio, pasando en unos años de 4.500 habitantes a más de 11.000, y remarcó la necesidad de renovar las instalaciones deportivas e impulsar acciones para mejorar la eficiencia energética. “El proyecto más ambicioso es la construcción del nuevo pabellón polideportivo, del cual estamos elaborando el proyecto”, remarcó Castany, que también afirmó que “la política me ha dado un amigo” en relación a Companys, quien pasará a ser primer teniente de alcalde. Este último valoró también la buena armonía y los proyectos llevados a cabo durante su gobierno, como la urbanización del nuevo instituto o el mantenimiento hecho en caminos, entre otros.

Otros municipios de Ponent han registrado también relevos en la alcaldía en los dos últimos años. En Ribera d’Ondara prosperó en marzo del 2024 una moción de censura impulsada por los grupos de Acord Municipal y Aliança Catalana (AC) que arrebató la alcaldía a Francesc Sabanés (PSC) y se la dio, primero, a Albert Puig (AC), y luego a Elisabet Jové, tras su permiso de maternidad. Pero en diciembre del mismo año, una segunda moción le devolvió el cargo al socialista. Asimismo, en julio del año pasado, Josep Solsona, suspendido de militancia por Junts, fue desbancado de la alcaldía de Puigverd de Lleida por Úrsula Barrufet. El pasado 4 de junio, la alcaldía de Almacelles regresó a Junts tras un pacto con el PSC. Vanesa Olivart sustituyó a Joan Bosch (Pacte Local), tras su renuncia. Por otra parte, también se prevén relevos en Soses, donde Nuria Gil (PSC), actual delegada del Govern, sustituirá Sandra Marco en 2026. En Camarasa, Pere Pedrol sustituirá a Elizabet Lizaso este septiembre (ambos de ERC).