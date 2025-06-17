Estudiantes del Ciutat de Balaguer idean un carril bici

Alumnos del Institut Ciutat de Balaguer y Escola Vedruna de la capital de la Noguera presentaron ayer a la Paeria dos proyectos para promover un modelo urbano más sostenible. En el caso del Ins Ciutat de Balaguer los alumnos de 1 de ESO propusieron implementar un carril bici urbano. Jaume Font, uno de los tutores del primer curso, apuntó que desde enero los escolares han trabajado el proyecto Encarrila't, y presentaron una maqueta con la propuesta de recorrido, que “previamente han analizado y estudiado en clase para valorar qué propuesta se adapta mejor a las necesidades de la ciudadanía”. “Han estudiado la calidad del aire de la ciudad, el estado de las calles y han hecho entrevistas a vecinos para saber cómo era antes la movilidad”, dijo. Los escolares evidenciaron que las distancias en Balaguer son, en general, cortas, y que potenciar los desplazamientos en bicicleta o patinete puede reducir significativamente la contaminación.

Por su parte, los alumnos de quinto de Primaria de L’escola Vedruna de Balaguer presentaron en forma de maquetas varias propuestas para hacer una ciudad más sostenible con la instalación de placas solares en edificios, jardines verticales, más zonas verdes, puntos de carga para vehículos eléctricos y espacios de gestión de residuos, y otras soluciones para mejorar Balaguer.