La Comarca prueba con la orgánica la voluntad real de reciclar en Binéfar

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La prueba del 9 sobre la voluntad real de practicar la recogida selectiva de basura en Binéfar se ha anticipado unos meses: la Comarca de la Llitera comenzó ayer a repartir, a través del ayuntamiento de Binéfar y para las familias que decidieron recogerlo de manera voluntaria, los cubos para separar los residuos orgánicos y a colocar en las calles de la localidad contenedores de color marrón para facilitar la recogida por separado de esa fracción.

La medida llega cuando el ayuntamiento de Binéfar, que rechazó tras una estruendosa polémica desatada a finales del año pasado implantar la recogida puerta a puerta que se aplica en el resto de la comarca, está diseñando los pliegos con los que dentro de unos meses sacará a licitación su propio servicio de recogida de basuras, en principio, con cinco contenedores, en una contrata conjunta con la de limpieza viaria que ahora explota Acciona.

El despliegue de los contenedores de orgánica y el reparto de los cubos es una iniciativa de la Comarca de la Llitera, que de esta forma intenta que la salida de Binéfar no acabe teniendo como efecto secundario la pérdida de una ayuda económica de la que depende la sostenibilidad del sistema.

En cualquier caso, los números indicarán en unos meses el grado de implicación del vecindario binefarense con la recogida selectiva de la basura orgánica, que es la fracción clave tras la diferenciación de envases, vidrio y papel, ya que suele lanzarse mezclada con la llamada resto, que es la que va a parar a los vertederos y encarece la gestión.