La Seu d'Urgell tramita el desalojo de un bloque de pisos okupado

El ayuntamiento de La Seu ultima el procedimiento para el desalojo del bloque okupado situado en el número 42 de la calle Sant Joan Baptista La Salle de la ciudad. El inmueble cuenta con 17 pisos, de los cuales 2 son de propiedad privada, y los 15 restantes son propiedad de la Sareb. De estos quince, dos están en régimen de alquiler social después de llegar a un acuerdo entre los inquilinos y la Sareb.

Tras la alerta de vecinos y ciudadanos por la degradación del inmueble, los servicios técnicos municipales efectuaron una inspección que determinó graves problemas de seguridad derivados del uso fraudulento del agua y de la luz y el ayuntamiento ha emitido una “orden de desalojo por motivos de seguridad”, tal y como ha explicado el alcalde, Joan Barrera, que asegura que “a parte de los problemas de convivencia, ahora mismo hay un riesgo grave de seguridad para las personas que viven en el inmueble”. De los 15 pisos propiedad de la Sareb, ayer quedaban okupados de manera ilegal 9.

La orden debía ejecutarse el pasado día 13 de mayo pero la falta de solución habitacional para las familias vulnerables ha hecho retrasar el proceso. “Tenemos claro que no dejaremos a ninguna familia vulnerable, sobre todo si tienen menores de edad, en la calle”, insistió. “Estamos trabajando codo con codo con el Capau (Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell) para obtener soluciones habitacionales pero no es fácil, esperamos tenerlo solucionado en una, dos o tres semanas como mucho”, aseguró.

El inmueble lleva años siendo objeto de okupaciones y ha generado problemas de insalubridad, de incivismo y convivencia hasta el punto de que propietarios de pisos y de locales de la zona se han visto obligados a irse.

Una vez desokupado, el ayuntamiento de La Seu d’Urgel ha llegado a un acuerdo con el Incasòl para que compre el inmueble, valorado en un importe de 900.000 euros. El alcalde, Joan Barrera, explicó que el Incasòl “lo comprará a través del presupuesto de la dirección general de Políticas de Montaña, que también se hará cargo de la rehabilitación”. “Queda pendiente negociar cómo queda la cesión del inmueble a nuestro favor”, concluyó, para luego poner los pisos en régimen de alquiler social asequible. El alcalde explicó que han optado por la gestión a través de la compra del inmueble con el Incasòl, en lugar del anuncio hecho hace unos meses tras la visita del delegado del Gobierno central, Carlos Prieto, en que anunciaron un acuerdo de cesión del inmueble entre el Estado y la Sareb, “para agilizar el proceso”.