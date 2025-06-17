El ‘palistroc’, una ancestral modalidad de juego de bolos que Aragón quiere proteger

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El departamento de Cultura del Gobierno de Aragón ha lanzado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial el popular palistroc, una ancestral modalidad de juego de bolos de madera, que se practica en medio centenar de localidades, entre ellas Albeda, Azanuy, Esplús y Alcolea de Cinca, en la Llitera y en la ribera del Cinca, así como en Estopanyà y en Fabara, en la Ribagorça y el Matarranya.

La declaración, para la que Cultura ha abierto un periodo de consulta pública de un mes, abarca a 25 juegos femeninos, alguno comarcal y la gran mayoría locales, y a 15 masculinos, todos locales, que suman “las modalidades de juegos de bolos tradicionales de Aragón”. Se trata, en los seis casos, de juegos de hombres y tienen cuatro denominaciones distintas: palistroc en la Llitera, palitrocs en Estopanyà, birlas en Alcolea y birles en Fabara. El masculino, del que hay censados quince juegos, se juega con seis piezas verticales de las que había que derribar cinco, mientras que en el femenino se utilizan nueve y siempre hay una especial en el centro llamada rey, reina, abuela o madre para la que rigen normas particulares. Se deben tirar lanzando una bola, un mazo o un palistroc.

“Las distintas modalidades de bolos tradicionales constituyen un patrimonio vivo que testimonia la vida cotidiana de nuestros antepasados y, dada la variedad y complejidad de sus manifestaciones, son el juego tradicional más rico en matices de los que se conservan y practican en Aragón”, señala la resolución de Cultura. Su reconocimiento como BIC inmaterial, añade, tiene como objetivo “destacar su importancia como elemento identitario y social de forma” para “asegurar su transmisión a futuras generaciones”. Muchas variantes, que facilitaban espacios de interaccion social, se perdieron a lo largo del año pasado