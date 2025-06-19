Aran y Govern retoman el impulso al traspaso de competencias

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Generalitat y el Conselh Generau han retomado la Comisión Bilateral de turismo, consumo y promoción económica para traspaso de competencias en estos ámbitos, según informó la Generalitat en un comunicado. La comisión se creó en noviembre de 2023, aunque no se había constituido ni reunido hasta el momento, y se enmarca en el traspaso de competencias previsto en la Ley 1/2015 del régimen especial de Aran. En el encuentro, los representantes de Aran han expuesto sus demandas y prioridades para avanzar en el reconocimiento y ejercicio efectivo de funciones que le corresponden. Por su parte, la Generalitat ha anunciado la constitución de grupos de trabajo sectoriales específicos para concretar el alcance competencial que corresponde traspasar al Conselh Generau.

La reunión ha servido para reafirmar el compromiso de ambas administracions de desplegar el autogobierno en la Val d’Aran “a través de un proceso ordenador, consensuado y ajustado al marco legal”.