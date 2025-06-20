Estabilizado el incendio de Os de Balaguer, que ha afectado a casi 16 hectáreas

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado hacia las cinco y media de la tarde de este viernes el incendio que quema desde poco después de las dos del mediodía en la zona de la Ermita de Cèrvoles, en Os de Balaguer, en la Noguera. Los Agents Rurals han hecho una primera estimación de afectación y calculan que el fuego ha quemado cerca de 16 hectáreas, una de las cuales agrícola y el resto forestales. Ahora investigan las causas del fuego. Hasta 34 dotaciones de los Bombers se han movilizado para extinguir las llamas, 25 terrestres y 9 aéreas.

Continuem treballant a #IFOsdeBalaguer



25 🚒

6 🚁

3 🛩️

86 👩‍🚒👨‍🚒



El cap evoluciona favorablement i el flanc esquerre té algun punt calent però quedarà confinat a una pista. Seguim prioritzant el flanc dret que va fent petites carreres.#bomberscat #GRAF #MAER #EPAF #GROS pic.twitter.com/d5sJVlROcp — Bombers (@bomberscat) June 20, 2025

El jefe del fuego ha llegado a la carena y ha avanzado tirando abajo antes el dispositivo de emergencias no lo ha podido perimetrar. El flanco izquierdo tiene algún punto caliente, pero quedará confinado a una pista. Los Bombers priorizan el flanco derecho, que está por donde el incendio podría propagar con más potencial, favorecido por el viento de poniente, y va haciendo pequeñas carreras.