El Museu inaugurará la escultura Inèrcia-Analema

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Museu de Cervera inaugurará este sábado a las 13.00 la escultura Inèrcia-Analema en el Sindicat. La artista Marta Pruna y el ingeniero Hamlyn Terry empezaron a trabajar en ella en 2023, con la inauguración del nuevo Museu del Blat en el Sindicat. Pasará a formar parte de la exposición de referencia del museo: Societats pageses i alternatives agràries, comisariada por el antropologo de la Segarra Marc Verdés. La obra está elaborada a partir de tres rodillos procedentes de Viver de Segarra en los que se han esculpido tres rostros. La pieza se complementa con un disco solar que con la luz del sol señala la figura de Analema grabada en una plancha de acero. El conjunto permite trazar el paso del tiempo, las estaciones, los equinoccios y los solsticios que han marcado el ciclo agrario de la payesía.