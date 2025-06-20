La Generalitat quiere llevar la basura de la Segarra a les Terres de l’Ebre

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Generalitat quiere llevar la basura de la Segarra a la provincia de Tarragona, a más de 170 kilómetros de distancia. El nuevo plan de infraestructuras de gestión de residuos contempla cerrar el vertedero de Cervera en un plazo de diez años y trasladar a partir de entonces los residuos de la comarca a les Terres de l’Ebre. Prevé depositarla en el vertedero de Mas de Barberans, en el Montsià. Así lo explicó el presidente del consell de la Segarra, Ramon Augé, tras participar el pasado martes en una reunión en el Bages entre representantes de las diferentes comarcas catalanas y de la Agència de Residus de Catalunya (ARC). Allí se dieron a conocer de forma oficial los primeros detalles de la planificación del Govern.

A finales del pasado mes de mayo, el director de la ARC, Albert Planell, anunció que la Generalitat clausuraría en diez años el vertedero de Cervera y otros cinco en las comarcas leridanas, donde solo quedarían los de Montoliu de Lleida y Tremp. En el caso de la Segarra, la Agència de Residus avanzó que plantea el traslado de la basura al Montsià, si bien contempla también otras opciones como el Bages o el Segrià.

Durante la reunión, Augé reclamó que la ARC asuma el coste adicional que supondrá del transporte de la basura fuera de la Segarra y que se haga de forma solidaria en toda Catalunya. Pretende evitar así que las comarcas más alejadas de los vertederos paguen un precio mayor por la gestión de los residuos. Augé considera que aún es pronto para valorar el nuevo plan, ya que no está del todo definido, y está a la expectativa de ver cómo evoluciona. Sin embargo, teme que suponga “un aumento del transporte de basura en camiones por toda Catalunya y una pérdida de autonomía”.

La ampliación en duda

El consell tenía previsto ampliar el vertedero comarcal para disponer de 103.000 metros cúbicos más de capacidad y alargar así su vida útil en 15 años. Según Augé, ya disponen del anteproyecto y, por el momento, continuarán con los trámites urbanísticos y ambientales necesarios para las obras. Es una actuación que tendría un coste de 1,5 millones aproximadamente. “Si se materializa el plan de la Generalitat, tendremos que valorar si hacemos la ampliación o no”, señaló Augé, aunque advirtió que, si la puesta en marcha del plan se demora, “no podemos quedarnos sin un lugar donde poder depositar la basura”.

n El vertedero comarcal de la Segarra está llegando al límite de su capacidad y ya se ha aprobado de forma inicial la primera fase de un proyecto para ampliarlo de forma urgente. Implicará intervenir en el vaso actual, que tiene una superficie de 23.000 metros cuadrados, para añadir cuatro metros de altura. De este modo, el depósito de residuos podrá alargar su vida útil tres años más. La inversión necesaria para llevar a cabo estos trabajos se estima en 365.000 euros. Por otro lado, el consell también trabaja en la licitación del servicio de recogida de residuos y gestión del vertedero comarcal para los próximos ocho años. El contrato actual con la empresa GBI Paprec SA finaliza a principios del 2026, con la posibilidad de prórroga durante dos años. El vertedero comarcal se inauguró en junio del 1992, hace más de treinta años. Cada año entran en sus instalaciones 4.700 toneladas de residuos, unas 13 toneladas al día.