Huertos urbanos con alma y fomento de la interacción social

Hace casi una década que el ayuntamiento de Tàrrega puso en marcha el proyecto de los huertos urbanos municipales como herramienta de interacción social y como espacio de encuentro entre personas con interés por la horticultura a la vez que garantiza el abastecimiento de alimentos saludables, especialmente a personas vulnerables. Actualmente pueden acceder a los huertos urbanos todos los vecinos de la ciudad mientras que cuando empezó el proyecto en 2016 tenía un carácter más social y estaba dirigido concretamente a colectivos desfavorecidos. La concejala de Acció Social, Alba Castellana, destacó que las cifras demuestran que es un éxito: “Este 2025 recibimos medio centenar de peticiones, hecho que nos obligó a diseñar parcelas más pequeñas (antes eran todas de 50 metros cuadrados y ahora hay algunas de 50 y otras de 25) para poder dar cabida a los 35 usuarios que acabaron inscribiéndose”. Castellana puso en valor el proyecto porque “fomenta la socialización de la ciudadanía y el consumo de alimentos saludables”.

El producto estrella de los huertos urbanos de Tàrrega es el tomate, de todo tipo de variedades aunque la mayoría también cultivan cebolla, berenjena, calabacín, pimiento, lechuga e incluso pepino, las hortalizas típicas del verano teniendo en cuenta que los meses de invierno no funcionan.

Alba de Lamo es la responsable de garantizar el buen funcionamiento, tanto a nivel técnico como de comportamiento del proyecto. Sus funciones son velar para que los espacios comunes estén limpios, que el sistema de riego funcione, que el cultivo sea ecológico y que no haya problemas entre los usuarios. Antes había un conserje, pero ahora todos los usuarios disponen de una llave, hecho que valoran “muy positivamente” según De Lamo porque “tienen más libertad” y, por ejemplo, “ahora en verano que hace tanto calor, pueden venir a primera hora de la mañana o incluso al atardecer”. De Lamo dijo que “con esta flexibilidad horaria, los huertos están más bien cuidados, y todo se basa en la confianza y el respeto”.

Los usuarios tienen diferentes motivaciones pero coinciden en la valoración muy positiva. Lluïsa Culleré se ha estrenado este año como usuaria. Se apuntó porque “me jubilé en septiembre y ahora tengo más tiempo”. Procede de una familia payesa y “tenía muchas ganas de volver a estar en contacto con la tierra”, dijo. Culleré añadió que “mi marido va en sillas de ruedas y pensé que sería una buena manera de que saliera de casa y tuviese contacto con la naturaleza y el exterior”. Reconoció que “no tenemos el huerto más bonito, pero valoramos la experiencia de forma muy positiva, especialmente la ayuda que recibimos del resto de usuarios y de Alba (la responsable)”. “Creo que una persona sola no puede hacer un huerto sin conocimientos previos y aquí te los facilitan”, apuntó.

Josep Lluís Maza fue uno de los primeros usuarios: “Vine las dos primeras temporadas, paré un tiempo porque tuve un accidente y empecé a hacer un huerto en casa de mi hija, que tiene espacio suficiente, aunque hace tres años decidí volver porque lo tengo cerca de casa y me gusta mucho”. Para Maza, “es una experiencia muy satisfactoria porque hay buena armonía con la comunidad, te lo pasas bien y haces ejercicio”. Andriy Hryshkov, de Ucrania, explicó que su país es muy agrícola y quería recuperar el contacto con la tierra. Se inscribió tras la pandemia y destaca tanto de las relaciones con el resto de usuarios como el hecho de poder disponer de un huerto en la ciudad.