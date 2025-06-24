Alfés cambia de nuevo de alcalde y serán 3 desde las elecciones de 2023

Alfés cambiará de alcalde esta semana, con lo que este municipio sumará tres desde las pasadas elecciones municipales. El pleno deberá dar cuenta el próximo viernes de la dimisión del actual primer edil, Joel Falcó, quien deja el cargo ante la dificultad de compaginar las responsabilidades al frente del consistorio con su trabajo como docente en Lleida. Falcó, miembro del grupo de Acord Municipal (marca blanca de ERC) relevó en septiembre de 2023 a Hilari Guiu, quien renunció después de 12 años en el gobierno municipal por motivos de salud. La actual teniente de alcalde, Dèlia Almenara, se perfila como nueva primer edil, con lo que la alcaldía seguiría en manos de los republicanos.

La dimisión de Guiu pocos meses después de las elecciones municipales dio paso a un gobierno de unidad con los cuatro concejales de Junts y los tres republicanos. La alcaldía quedó en manos de Falcó, miembro de esta última lista, al ser el concejal que, en ese momento, podía destinar más tiempo al consistorio. Sin embargo, constató que resulta difícil al trabajar en Lleida y pasar tiempo fuera del pueblo por este motivo.

Falcó apuntó que Almenara vive y trabaja en Alfés, lo que le permite un contacto más estrecho con los vecinos y una mayor dedicación al ayuntamiento. Un nuevo pleno deberá investir al nuevo primer edil.

■ El grupo municipal de ERC en Almacelles ha aceptado entrar en el nuevo equipo de gobierno junto con Junts y PSC. Los cuatro ediles juntistas, los dos republicanos y los dos socialistas suman mayoría absoluta en el consistorio, después de dos años de gobierno en minoría de Pacte Local (PL) y ERC.

ERC acepta entrar en el gobierno de Almacelles, que logra así mayoría

acuerdo, ratificado la semana pasada por la asamblea local de ERC, otorga a este partido el área de gobierno de Urbanismo, la de Transición Ecológica y la de Transparencia y Buen Gobierno, así como la cuarta tenencia de alcaldía. El portavoz republicano, Josep Torres, afirmó que el papel del partido en el nuevo gobierno queda por debajo de sus expectativas, pero apuntó la posibilidad de mejorarlo. Añadió que “al gobierno local le convenía estabilidad y a Almacelles también”.